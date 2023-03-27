الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق فى حظيرة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في حظيرة بمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

 

تلقى اللواء محمود عاشور  مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إخطار من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بغرفتين في حظيرة بمدينة القنطرة غرب بمساكن الجندى.

قوات الحماية المدنية


وعلي الفور تم إخطار مركز ومدينة القنطرة غرب لتقديم الدعم لعناصر الحماية المدنية، وانتقلت عربات إسعاف فرع الهيئة بالاسماعيلية لتأمين مكان الحريق، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمساكن المجاورة.

قوات الحماية المدنية

وفي سياق متصل أصيب 8 أشخاص في حادث اصطدام ميكروباص بشجرة في الكيلو 17 على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد".

 

وحصلت “الدستور” على أول صور للحادث بعدما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

حادث

 

حادث

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء هنري إبراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بإقليم القناة، يفيد باصطدام ميكروباص بشجرة في الكيلو 17 على طريق الإسماعيلية بورسعيد اتجاه بورسعيد بنطاق محافظة الإسماعيلية.

قوات الحماية المدنية

على الفور دفع مرفق الإسعاف بـ7 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى طوارئ أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

حريق الإسماعيلية حريق الإسماعيلية اليوم

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