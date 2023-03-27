الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطنى إلى مالاوى

مصر للطيران
مصر للطيران

قامت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي لكرة القدم المصرية بتشغيل رحلة خاصة رقم MS 3040 من القاهرة إلي ليلونجوي عاصمة مالاوي لنقل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره المالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. 


 وأقلعت الطائرة في الثامنة والنصف مساء اليوم من مطار القاهرة الدولي إلي مطار ليلونجوي الدولي، ومن المقرر أن تكون رحلة العودة يوم 28 مارس الحالي فى إطار حرصها على دعم المنتخبات الوطنية. 

 

وكانت قد شاركت مصر للطيران بجناح متميز داخل الجناح المصري للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض الدولي للأجازات والسفر والترفيه بفيينا The Ferien – Messe Travel and Leisure، في نسخته 44 ليعود بعد توقف عامين بقاعات مركز المؤتمرات والمعارض The Messe Wien بفيينا - النمسا. 
 

ويعتبر المعرض هو الحدث الدولي العام الرائد والأضخم لصناعة السياحة والسفر حيث يستقبل سنويا ما يزيد عن 800 عارض من أكثر من 70 دولة في 5 قارات تمثل وجهات السفر الأشهر والأفضل لقضاء العطلات والأجازات إلي جانب مئات الألاف من الزائرين و ألاف الخبراء في هذا المجال. 
 

مثل مصر للطيران بالمعرض هشام حسن أنيس المدير الإقليمي لمصر للطيران بفيينا ووسط أوروبا، والذي حرص علي عرض أحدث الخدمات والبرامج السياحية والتسويقية المتميزة التي استحدثتها الشركة مؤخراً من أجل العمل على راحة ورفاهية عملائها وخلق تجربة سفر فريدة وممتعة لهم خلال ساعات سفرهم على متن طائراتها.  
 

وتسير مصر للطيران 5 رحلات أسبوعية من القاهرة إلي فيينا بطراز Airbus A220- 300 والتي تتسع لعدد 140 راكب بواقع 15 مقعد علي درجة رجال الأعمال و 125 مقعد علي الدرجة السياحية.

مالاوي المنتخب الوطني مصر للطيران الناقل الوطني مطار ليلونجوي كأس الأمم الأفريقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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