مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4.. الجنود تخفي على أسرهم العمليات خوفًا عليهم

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "الكتيبة 101" باستعداد مجموعة من القوات المصرية، لتنفيذ عدد من العمليات ضد العناصر الإرهابية ردًا على ما قامت به الأخيرة من عمليات ضد الجيش، وكان منها الهجوم الذي حدث بكمين كرم القواديس.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

أظهر المسلسل العلاقات الاجتماعية للقوات المصرية وروابطهم بين أسرهم كما كشفت الحلقة الرابعة عن إخفاء هؤلاء الجنود العمليات التي يقومون بها العناصر الإرهابية عن ذويهم؛ حرصًا عليهم لكي لا يتسببوا في قلقهم.

وكانت قد عرضت الحلقة الثالثة من مسلسل "الكتيبة 101" تنفيذ مهمة أطلق عليها مهمة "الشهيد أحمد عمار في نفق به إرهابيين، والتي تعاونت فيها الأجهزة الأمنية مع أهالي سيناء بقيادة الشيخ موسى الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، تلك العملية التي أسفرت عن القبض على القيادي الإرهابي"أبو عمار".

وقد استخدمت القوات المصرية لاصطياد أبو عمار في هذه العملية نظارات ليلية وبنادق قنص، والعديد من أدوات القنص.

وجاء ذلك ضمن خطة القوات المسلحة للثأر من العناصر الإرهابية بعد أحداث كمين كرم القواديس.

كما جاءت تلك العملية في إطار خطة الضابط نور الذي يجسد دوره الفنان عمرو يوسف وهي أن تحمل كل عملية ضد هذه العناصر الإرهابية اسم شهيد.

وقد استمرت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101 في التوالي والتي سيطر عليها مخطط القوات المصرية للثأر من العناصر الإرهابية، ردًا على هجوم كمين كرم القواديس الذي قامت به هذه العناصر ضد القوات المصرية.

مسلسل الكتيبة 101

كما كشفت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل سره الباتع عن بطولة القوات المصرية في إنقاذ بعض الأفارقة من يد العناصر الإرهابية بعد استغلال الأخيرة لهم في الإتجار بالبشر.

وينافس مسلسل الكتيبة 101 خلال شهر رمضان 2023، ويضم قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.