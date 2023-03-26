نتنياهو يقيل وزير الجيش الإسرائيلى.. وجالانت يعلق

أزمة الإصلاحات القضائية..

أقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، «يوآف جالانت» وزير الجيش الإسرائيلي.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو أقال وزير الجيش الإسرائيلي، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

سبب إقالة نتنياهو لـ«جالانت»

وجاء قرار نتنياهو بعد الكلمة التي ألقاها جالانت، أمس السبت، ودعا خلالها بشكل واضح إلى وقف الإصلاحات القضائية، المطروحة أمام الكنيست.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي، في كلمته، إن تمرير الإصلاحات القضائية يشكل خطرًا واضحًا على أمن إسرائيل.

من جانبه، علق وزير الجيش الإسرائيلي على قرار إقالته، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قائلًا: "أمن إسرائيل كان، وسيظل دائمًا المهمة الأولى في حياتي".

في السياق ذاته، أعلن منظمو المظاهرات ضد الثورة القانونية أنهم سينظمون مظاهرة أمام مقر وزارة الجيش «الكرياه» في تل أبيب، وأمام نتنياهو.