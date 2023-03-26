الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

أزمة الإصلاحات القضائية..

نتنياهو يقيل وزير الجيش الإسرائيلى.. وجالانت يعلق

نتنياهو وجالانت
نتنياهو وجالانت

أقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، «يوآف جالانت» وزير الجيش الإسرائيلي.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو أقال وزير الجيش الإسرائيلي، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

سبب إقالة نتنياهو لـ«جالانت»

وجاء قرار نتنياهو بعد الكلمة التي ألقاها جالانت، أمس السبت، ودعا خلالها بشكل واضح إلى وقف الإصلاحات القضائية، المطروحة أمام الكنيست.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي، في كلمته، إن تمرير الإصلاحات القضائية يشكل خطرًا واضحًا على أمن إسرائيل.

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من جانبه، علق وزير الجيش الإسرائيلي على قرار إقالته، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قائلًا: "أمن إسرائيل كان، وسيظل دائمًا المهمة الأولى في حياتي".

في السياق ذاته، أعلن منظمو المظاهرات ضد الثورة القانونية أنهم سينظمون مظاهرة أمام مقر وزارة الجيش «الكرياه» في تل أبيب، وأمام نتنياهو. 

نتنياهو وزير الجيش إقالة وزير الجيش الإسرائيلي جالانت الاصلاحات القضائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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