زلزال يضرب اليابان بقوة 5.2 درجة

أعلنت وسائل إعلام يابانية عن شعور المواطنين بزلزال قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لجزيرة هونشو اليابانية، الأحد، دون أن يحدث أضرارا أو إصابات.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 38.25 درجة شمالا وخط طول 142.13 درجة شرقا، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

تركيا معاناة من توابع الزلزال

وبالامس أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أنه سجل زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، في شمال ولاية قهرمان مرعش التركية، اليوم السبت.

كانت قد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، عن أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد، بلغت 47 ألفا و975 شخصًا.

وقال يونس سيزر رئيس "آفاد"، في تصريح صحفي، إن 47 ألفا و975 شخصا، بينهم 6 آلاف و278 أجنبيا، توفوا جراء الزلزال الذي وقع فجر 6 فبراير الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار إلى استمرار أعمال إزالة الأنقاض ونصب الخيام وبناء المنازل سابقة التجهيز والدائمة للمتضررين في مناطق الزلزال.

والولايات التركية المتضررة من الزلزال هي قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكيليس وملاطية وألازيج.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزالان مدمران جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول ٧٫٧ درجة والثاني ٧٫٦ درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

وقد لقي 13 شخصًا على الأقل حتفهم في أفغانستان وباكستان إثر زلزال قوي شعر به سكان على بُعد آلاف الكيلومترات، لكن المنطقة تفادت على ما يبدو الأربعاء كارثة بشرية كبيرة يمكن أن تنجم عن زلزال بهذه الشدة.

وحُدّد مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6,5 درجة، في جنوب شرق أفغانستان بالقرب من بلدة جرم الحدودية مع باكستان وطاجيكستان، فيما بلغ عمقه أكثر من 187 كيلومترًا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.