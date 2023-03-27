الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شيماء سيف: ندمت على نشر كل تفاصيل حياتي على السوشيال ميديا

شيماء سيف
شيماء سيف

قالت الفنانة شيماء سيف، إنها كانت تنشر كل تفاصيل حياتها ومشاكلها على السوشيال ميديا ولكن امتنعت عن هذه العادة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد: "كنت بنشر كل تفاصيل حياتي ومشاكلي على السوشيال ميديا بس بطلت وندمت ندم شديد وأنا كنت فاهمة غلط".

وأوضحت أن هناك أشخاصا يتربصون بهذه المواقف على وسائل التواصل الاجتماعي لاختلاق قصص بينها وبين زوجها، وسخرت قائلة: "احنا الاثنين برج الأسد فقلبتنا مع بعض بتكون حاجة صعبة واتعلمنا مع الوقت مفيش داعي نعمل خناقة نندم عليها".

وتابعت: "لما نزعل أنا وجوزي بنبعد عن بعض شوية وفي آخر اليوم الدنيا بتهدى لوحدها وده اسلم حل بنعمله، ولما بيهزر معايا المشاكل بتخلص ولكن النشر على السوشيال ميديا عكس الستر والأفضل يكون اللي في البيوت يفضل في البيوت".

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