الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مسلسل جميلة الحلقة 4| خبيرة تحلل شخصية شهيرة: «مغرورة وتتسم بالغموض»

سوسن بدر من المسلسل
سوسن بدر من المسلسل

حالة من التشويق والغموض فرضتها شخصية الفنانة سوسن بدر بمسلسل جميلة، حيث تجسد النجمة شخصية شهيرة، الأم التي تسعى وراء مصلحتها الشخصية بغض النظر عن المحيطين.

مسلسل جميلة الحلقة 4

وكشفت الحلقات الأولى من مسلسل جميلة، شخصية شهيرة السيدة كثيرة الغموض، التي لا يمكن التعرف على ما يدور في عقلها، التي تتسم بالغرور دائمًا، الأمر الذي يجعلها في صدام مع أقرب الشخصيات لها وهم أولادها.

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كيف يتحول الأب والأم العدو الأول لأبنائهم؟

أوضحت الكاتبة وخبيرة الإرشاد التربوي، ميادة عابدين، أن الآباء والأمهات الذين يبدو أنهم يقدمون لأولادهم شيئًا عن طريق الانغماس في اهتمامات أطفالهم وأنشطتهم وإنجازاتهم، غالبًا ما يأخذون أكثر مما يعطون، وقد يتسببون في زيادة المشكلات النفسية لأطفالهم.

 

أكدت "عابدين" أن تصرفات شهيرة لم تكن وليدة اللحظة، بل هي فطرة نشأت عليها منذ الصغر، الأمر الذي يجعلها تصطدم بالآخرين، حتى أقرب الشخصيات لها.

 

أضافت خبيرة الإرشاد التربوي، أن الأطفال الذين تعرضوا لغرور الآباء، كانوا أقل ثقة بالنفس، بالإضافة إلى زيادة فرص الإصابة بمشكلات نفسية مثل العزلة والاكتئاب.

 

كما يمكن أن يعاني الأطفال الذين يشهدون العنف المنزلي في المنزل قدرًا هائلاً من الأعراض الجسدية إلى جانب حالة اليأس العاطفية وبعض اضطرابات في السلوك، وهذا ما ستدفعه أية شقيقة جميلة بعد معرفتها بعلاقة شهيرة بطارق والذي يقوم بدوره الفنان سامح الصريطي.

أبطال مسلسل جميلة

يشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

             

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مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة 

من المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

 

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحا.

مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل جميلة مسلسل جميلة موعد إعادة مسلسل جميلة القنوات الناقلة لمسلسل جميلة أحداث مسلسل جميلة الحلقة أحداث مسلسل جميلة الحلقة الرابعة مسلسل جميلة 4

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