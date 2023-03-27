«الأقنعة خداعة».. شيماء سيف: مبعرفش أقرب الناس ليا.. والضحك بييجي من الوجع

كشفت الفنانة شيماء سيف، عن عدد من كواليس حياتها الشخصية والفنية.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد: "في حد بجد اتخذلت فيه، لدرجة مش عادية، واكتشفت إنها من أول يوم حاطة ليا سكينة".

وأضافت: "مبعرفش أقرب حد ليا لأن الأقنعة خداعة، البني أدمين وحشين، والضحك بييجي من الوجع".

وأردفت: "في مشاكل وكواليس الشغل متطلعش للجمهور، بس لازم نرد، وأنا مخبيش على جمهوري حاجة، لو حد من زملائي صورته متشوهه، ده بأيده، كل واحد بيشيل شيلته".

واستطردت:" السمنة في المطلق خطر على الصحة، وأنا عكس الضحك عندي انفجار، بس الضحك مبيخبيش غضبي، أي حد يجيب اسمي يستحمل".