تشكيل منتخب البرتغال أمام لوكسمبورج فى تصفيات يورو 2024

كشف الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لـ البرتغال، عن تشكيل "سيليساو أوروبا"، لمواجهة لوكسمبورج، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

موعد مباراة البرتغال ولوكسمبورج في تصفيات يورو 2024

أما عن موعد مباراة البرتغال ولوكسمبورج في تصفيات يورو 2024، فتُقام في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد دو لوكسمبورج.

ولا تُنقل المباراة على أي قناة عربية.

تشكيل منتخب البرتغال أمام لوكسمبورج في تصفيات يورو 2024

أما عن تشكيل منتخب البرتغال أمام لوكسمبورج في تصفيات يورو 2024، فشهد تواجد كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، أساسيًا.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال أمام لوكسمبورج في تصفيات يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: دانيلو بيريرا - أنتونيو سيلفا - روبين دياز.

خط الوسط: ديوجو دالوت - جواو بالينيا - برونو فيرنانديز - نونو مينديز.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو.

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة العاشرة في تصفيات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بعد انتصاره على ليختشنشتاين بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى، فيما يتواجد لوكسمبورج في المركز الخامس برصيد نقطة بعد تعادله مع سلوفاكيا.

سحق منتخب البرتغال نظيره ليشتنشتاين برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

شهدت المباراة مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي صار عميد لاعبي العالم بمشاركته في 197 مباراة دولية.

افتتح جواو كانسيلو الرباعية في الدقيقة الثامنة بطريقة رائعة، قبل أن يحرز بيرناردو سيلفا الهدف الثاني مع حلول الدقيقة 47.

واستطاع رونالدو أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 51 من ركلة جزاء قبل أن يعود "الدون" ويسجل الهدف الثاني له والرابع لصالح البرتغال في الدقيقة 63 من ركلة حرة مباشرة.

وحصد منتخب البرتغال أول 3 نقاط في المجموعة العاشرة من تصفيات أوروبا 2024.