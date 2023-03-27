«الأطباء» تخاطب وزير الصحة وتشريع المالية لاحتساب مستحقات الأطباء على أساسى راتب يوليو 2016

خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، كلا من: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد سليمان قورة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، لإصدار كتاب دوري يعمم على العاملين بوزارتي الصحة والتعليم العالي، باحتساب مستحقات الأطباء العاملين بوزارة الصحة والجامعات من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أساسي الراتب في أول يوليو ٢٠١٦ بعد ضم العلاوة المنصوص عليها في القانون ١٦ لسنة ٢٠١٧، كما طالبت نقابة الأطباء في خطابيها إلى وزير الصحة والسكان ورئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية صرف الفروق المالية للأطباء والمستحقة عن السنوات الماضية.

مطالبات وزارات الصحة والتعليم العالي والمالية بإصدار قرارات بصرف المستحقات



من ناحيته أوضح الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن الوضع الحالي يتم فيه احتساب مستحقات الأطباء في الجهات المختلفة بوزارة الصحة والجامعات المصرية، على أساسي الراتب في ٣٠ يونيو ٢٠١٥، وقد أقام بعض الأطباء دعاوى قضائية وأقر لهم القضاء باحتساب مستحقاتهم على أساسي الراتب في ١٤ مايو ٢٠١٧ تاريخ إصدار القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧.

وأشار الدكتور إيهاب الطاهر، إلى أن فتوى رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية الصادرة إلى المجلس الأعلى للأزهر الشريف تنص على ذلك، مطالباً وزارات الصحة والتعليم العالي والمالية بإصدار قرارات بصرف مستحقات الأطباء على غرار ما ورد في كتاب المالية إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بالمجلس الأعلى للأزهر الشريف والمؤرخ في ١٩ يناير ٢٠٢٣.