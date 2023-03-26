الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حسن شاكوش: «حمو بيكا الناس بتلعب بدماغه.. وشذى ربنا يتولاها»

حسن شاكوش
حسن شاكوش

رد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، على انتقادات المطربة شذى، له خلال لقائها بأحد البرامج التلفزيونية ووصفها له بـ المستفز.

وقال حسن شاكوش، خلال لقائه في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار": “ربنا يتولاها، أنا مش مستفز زي ما هي بتقول، أنا بتكلم بطبيعتي ومبحضرش، لكن أنا مبغلطش، ومش بحب أكون مصطنع”، مؤكدًا أنه لايعرفها ولايعرف أغانيها.

كما رد على تصريحات مطرب المهرجانات حمو بيكا، والذي أكد خلالها أن حسن شاكوش غير محبوب من الناس، والجميع يتحدث عنه بصورة سيئة، وأنه مغرور، قائلًا: "حمو تلقائي، ومعاهم معاهم، عليهم عليهم، غلبان وطيب والناس بتلعب بدماغه ومشاعره، لما تكون طيب زيادة عن اللزوم بتبقى وحش جدًا، عشان الناس بتقولك شمال يبقى شمال ويمين يبقى يمين"، مؤكدًا أنه سمع هذه التصريحات وقابله بعدها.

كما نفى خلال الحلقة أن يكون هجومهم على بعض بالبرامج متفق عليه، مؤكدًا أنه ليس هناك شيئًا من هذا القبيل.

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