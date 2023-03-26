مشاهدون عرب: أعمال «المتحدة» تلقى قبولًا كبيرًا فى الوطن العربى

استطاعت مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية الرمضانية التى أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحقيق النجاح فى الدول العربية، بعد عرض الحلقات الأولى منها، مُحرزة مشاهدات عالية وترتيبًا مرتفعًا على مختلف المنصات الإعلامية.

ورصدت قناة «القاهرة الإخبارية» آراء عدد من الجمهور السودانى حول الدراما الرمضانية هذا العام، وحظيت أعمال المتحدة على تنوعها بإشادات جمهور السودان.

وقال مواطن سودانى إن الإعلام المصرى قدم هذا العام أعمالًا درامية متميزة ومتنوعة بين الدراما والكوميديا، ومن بين الشركات المصرية التى أنتجت أعدادًا كبيرة من المسلسلات جاءت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مضيفًا: «هذه الشركة تقوم بجهد جبار فى الإنتاج الدرامى المصرى، وتبث أعمالها عبر الوطن العربى وتلقى قبولًا كبيرًا».

فيما قال آخر: «المجتمع السودانى فى شهر رمضان ينتظر فى كل عام الدراما المصرية والجديد فيها، خاصة أنها تعالج الكثير من المشاكل الاجتماعية الشبيهة بما يحدث فى المجتمع السودانى»، مؤكدًا أن «المتحدة» أنتجت عددًا من المسلسلات الجيدة مثل «حضرة العمدة» وغيره.

فيما نجحت ٣ مسلسلات من إنتاج «المتحدة» فى تصدر محركات البحث فى المملكة العربية السعودية على مدار الثلاثة أيام الأولى من رمضان، وهى مسلسلات «ضرب نار»، و«جعفر العمدة»، و«الكبير أوى الجزء السابع».

كما نجح عدد كبير من أعمال «المتحدة» فى تصدر محركات البحث فى عدد من الدول العربية، سواء فى الخليج أو المغرب العربى، مما يؤكد ما تحظى به أعمال الشركة من اهتمام ومصداقية.