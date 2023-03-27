الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الفرح كان فيلم».. شاكوش يكشف تفاصيل رسالة من مجهول تلقتها زوجته

شاكوش
شاكوش

كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عن موقف غريب تعرضت له زوجته بعد يوم من حفل زفافهما بعد تلقيها رسالة من شخص مجهول.

رسالة من مجهول لزوجته

وقال حسن شاكوش، خلال لقائه في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "النهار": "أحد الأشخاص أرسل لزوجتي رسالة في اليوم التالي لزواجنا، وقال لها أنت صعبانة علي عشان حسن بيحب واحدة تانية وهيتجوزها ومفهمها إن الفرح كله فيلم.. معقولة أنا هعمل دعاية بالمصاريف دي كلها وإن واخد بنت من بيتها ومن أهلها، لو عاوز أعمل دعاية وأوفر المصاريف وأعملها وأنا في بيتي". 

وتابع: "بالنسبة لرسالة زوجتي، ضحكت كتير، وأقنعتها بأن ما جاء فيها لم يكن إلا أكاذيب، لكنني طلبت منها أن تغلق حساباتها على السوشيال ميديا، ووافقت، أي حاجة بقولها عليها بتوافق".

وكشف خلال الحلقة أن عتابه للإعلاميين الذين دعاهم لحفل زفافه ولم يحضروا بسبب حبه لهم وأنه كان سيسعد بحضورهم.

حسن شاكوش مجهول رسالة فيلم السوشيال ميديا

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