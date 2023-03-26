شيماء سيف: اختلفت مع انتصار وهايدى كرم وربنا جاب لى حقى

كشفت الفنانة شيماء سيف، عن سبب خلافها مع الفنانة انتصار وهايدي كرم، مؤكدة على اقتناعها بتصريحاتها السابقة عن اختلافها معهما كرم في البرنامج الذي كان يجمعهن.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد: "كنت مقتنعة لما طلعت وقلت عن مشاكلنا وأنا اتسألت وقتها وجاوبت، وانتصار كان عندها جرأة كافية وطلعت أكدت كلامي".

وأضافت سيف أن الفنانة انتصار بمجرد إقرارها لكلامها عنها، أنهت الموضوع، قائلة: "الموضوع انتهى بمجرد اعتراف الشخص المسئول عن الإساءة، وكل الغضب لما قالوا لا معملناش حاجة في شيماء سيف".

وتابعت: "احنا اختلفنا وسيبنا البرنامج والجمهور كان بيسأل وأنا مش بخبي على الجمهور حاجة، ومشوهتهش صورة انتصار وهايدي كرم ومفيش حد بيشوه صورة حد ولكن كل واحد بيشيل شيلته، وقلت كل المبررات بس الناس عارفين اللي حصل بينا، ومعرفوش يكملوا بعدي وربنا جاب لي حقي البرنامج لم يفشل لكن مفضلش بنفس المستوى".