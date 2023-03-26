«مبزعلش على حد».. شيماء سيف: أسهل واحده تقول للناس باي باي

كشفت الفنانة شيماء سيف، عن عدد من كواليس وأسرار حياتها الشخصية.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد،:" مخدوعين إللى فاكرين الكوميديان معندوش مواجع وأحزان، ودايماً تلقي حد يقولك يابختك دي طول الوقت بتضحك، طب خدو من بختهتا".

وأضافت أنها تتخوف من فقدان أي حد بتحبه، متابعه:" دي أكثر حاجة بخاف منها، ومبحولش أفكر فيها، ودايماً لما بتبيني نقطة ضعفك إللى قدامك بيستغلها، فبقيت عاملة هالة حول نفسي، واي حد بلمحه من بعيد جاي بلمحه أزي، من بعيد لبعدي ومبزعلش علي حد، وأسهل واحده في الدنيا تقول للناس باي باي، مبيخدوش معايا يومين".

وأكملت: "أي حد بينا عشرة، ببقي حاطة نسبة أكبر إن نبقي باي باي، وبهيأ نفسي لده، وعندي استعداد عالي للإستغناء، لما الوجع والألم بيكبر".