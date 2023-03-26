شاكوش عن سجدة زوجته بحفل زفافهما: «ما فعلته لم يكن عيبًا»

رد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، على الانتقادات التي تعرضت لها زوجته بسبب "سجدتها"، في حفل زفافهما، والذي أقيم قبل أقل من شهر.

لم أتوقع منها هذا الفعل

وقال حسن شاكوش، خلال لقائه في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن زوجته لم تسجد له ولكنها سجدت لله، ومن يريد السجود لله فليسجد بأي مكان، مؤكدًا أنه لم يتوقع منها أن تفعل ذلك ولم يكن موجودًا في القاعة وقتها، وعند وصوله وجدها تسجد على الأرض.

وأضاف، في دفاعه عن زوجته، أنه لا أحد يعلم ما بينها وبين الله وماذا كانت تدعي وتقول، ممكن الدعاء يكون لكون الله عوضها بشخص ترى أنه الذي كانت تتمناه.

وتابع: "زوجتي لا تترك فرضًا، أقسم بالله العظيم، أني لا أعرف أي شيء عن هذه السجدة ولم أتفق معها على أي شيء، من التقطوا الصور والفيديوهات اعتقدوا أنها تعرضت لطارئ صحي، شاهدتها عندما كانت تقوم من السجدة، شعرت بإحساس رائع للغاية، ما فعلته لم يكن عيبًا، وما بين الرجل ومراته مفيش حاجة اسمها كرامة".

وكانت زوجة "شاكوش"، قد تعرضت لانتقادات كبرى بسبب سجدتها بفستان مكشوف، واتهمها رواد مواقع التواصل أن هذا الأمر بالاتفاق بينهما.