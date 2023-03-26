«زعلي لنفسي».. شيماء سيف: بعيط في البيت وأخرج للناس بطاقة الضحك

كشفت الفنانة شيماء سيف، عن عدد من كواليس وأسرار حياته الشخصية.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إنها تفضل استخدام القناع الصامت.

وتابعت: "أنها وهي زعلانة ببقي ساكته، أنا من الناس مش هتلقيني بحكي لحد أن حاسة بأية، يمكن يبقي عندي كوارث وبحل مشاكل وأبقي عادي.. انا حساسة جداً بخاف أحكي لحد، وأفضل في السيف سيد، وزعلي لنفسي، بشيل هم صحابي، ومشيلش حد همي".

وأكملت: "بخبي أيه بالضحك، بيبقي عندي حالة لقي بين الدموع والضحك، ساعات قبل التصوير بقعد أعيط من غير ما يبقي في حاجة، بس بحس إني عندي طاقة دموع مبتخرجش، فبخرجها في البيت وأخرج للناس بطاقة الضحك".