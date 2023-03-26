الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حسن شاكوش يكشف تكلفة حفل زفافه.. وموقف إنساني لتامر حسني معه

حسن شاكوش
حسن شاكوش

كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش، تفاصيل حفل زفافه والذي أقيم مؤخرًا وحضره عددًا من نجوم الفن والمهرجانات.

وقال خلال لقائه في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إنه طلب من الفنان تامر حسني، أن يحيي حفل زفافه بمقابل مادي، مؤكدًا أنه رد عليه قائلًا: "حبيب قلبي ألف مبروك، الدنيا غليت، وفر فلوسك".

موقف تامر حسني معه

وتابع، أن الفنان تامر حسني، أحيا حفل زفافه وغنى بدون مقابل مادي وكذلك الأمر بالنسبة للفنان رامي صبري، ومصطفى قمر، ومحمد نور، وأحمد بتشان، ومحمود الليثي، وحمو بيكا وعمر كمال، ورضا البحراوي، كلهم غنوا في حفل زفافه دون أي مقابل مادي، مؤكدًا أن تكلفة حفل زفافه وصلت إلى 4.2 مليون جنيه.

وكان حفل زفاف حسن شاكوش، قد كشف عن إنهاء الخلافات بينه وبين الفنان رضا البحراوي، والتي تسببت في وقفهما من نقابة المهن الموسيقية، مشيرًا خلال الحلقة إلى أنه يستعد لمشاركته في عمل فني.

حسن شاكوش حفل زفاف تامر حسني رضا البحراوي تكلفة المهن الموسيقية

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