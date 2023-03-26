الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«اختراع مصري».. المفتي: موائد الرحمن سلوك حضاري يعبر عن كرم شعبي

المفتي
المفتي

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن آليات موائد الرحمن في مصر.

وقال مفتي الديار المصرية، خلال لقائه اليومي ببرنامج "كل يوم فتوي"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، إن مائدة الرحمن تصرف مصري نابع من الإيمان وحالة التدين والحالة التي عليها المسلم في هذه الشهر الكريم، ومن الحديث الشريف للنبي من فضل إفطار الصائم سواء كان غني أو فقير.

وأضاف أنها اختراع مصري، وسلوك حضاري يعبر عن كرم شعبي.

وفي سياق آخر، أوضح أن الطهارة من تعظيم شعائر الله، وبالتالي الطهارة من التعظيم وخاصة في قراءة القرآن، وهو من تقوى القلوب.

وتابع أنه يجوز قراءة القران دون وضوء لكن دون أن أمس المصحف، موضحاً أنه من الممكن قرأته على الموبايل.

وأردف أنه يجوز في المذهب المالكي قراءة القرآن الكريم أثناء فترة الحيض.

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