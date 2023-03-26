الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المفتي: القرآن الكريم يركز كثيرا على الإيمان بالغيب

المفتي
المفتي

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن فضل القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك، ودوره في بناء الإنسان.

وقال خلال لقائه اليومي ببرنامج "كل يوم فتوي"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، إن هناك النموذج المعرفي في بناء الإنسان من الروح والخلق والوحي، موضحاً أن الوحي هو الأساس الذي نرتكن عليه في العلم والمعرفة.

وأضاف، أن الوحي هو الأساس الذي نرتكن له في العلم والمعرفة، والذي اعتمدي الله سبحانه  وتعالي عليه في تبليغه للرسول صلي الله عليه وسلم علي سيدنا جبريل.

وأكد أن القرأن الكريم يركز كثيراً علي الإيمان بالغيب، موضحاً أن فلسفة الإيمان بالغيب فأن نفسه تقبل علي ربه عز وجل إقبال لانظير له ويتعمق النور الإلهي في القلب.

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