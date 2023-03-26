الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على طفل داخل كيس بلاستيك

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تفاصيل العثور على رضيع يصرخ داخل كيس بلاستيك ومعلق في موتوسيكل، بجوار المحطة في بندر قنا.

وأوضحت تحريات المباحث برئاسة المقدم محمود حمدالله رئيس مباحث قسم قنا، أن صاحب الموتوسيكل موظف في المحطة وليس له علاقة بالواقعة، وأن سيدة مجهولة وضعت الكيس بداخله الرضيع وفرت هاربة ، أثناء ركنه داخل المحطة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على طفل رضيع داخل كيس بلاستيك أسود على موتوسيكل بجوار المحطة في بندر قنا.

على الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمود حمدالله رئيس مباحث قسم قنا، وتبين بعد الفحص العثور على طفل رضيع عمره يوم واحد، داخل كيس بلاستيك أسود معلق على موتوسيكل يصرخ بجوار المحطة بدائرة قسم قنا.

تم نقل الرضيع إلى مستشفى قنا العام للإطمئنان على صحته تحت إشراف النيابة العامة، قبل نقله لدار رعاية الطفل في قنا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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