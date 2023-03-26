الأحد 26 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل بتهمة ترويج العقاقير الطبية المخدرة عبر «فيسبوك» على ذمة التحقيق

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة جنوب القاهرة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الترويج للعقاقير الطبية المهربة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها في أوساط الشباب والنشء، وفي إطار ما رصدته الأجهزة الأمنية بوجود صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تقوم بترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة)، وبحوزته (500 قرص "ترامادول" المخدر - هاتف محمول - دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالي)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والدراجة النارية للترويج والتنقل.

نيابة جنوب القاهرة 4 أيام الترويج للعقاقير الطبية مواقع التواصل الاجتماعي أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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