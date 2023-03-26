الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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«الداخلية» تنظم احتفالية لأهالى المناطق الحضارية بمناسبة عيد الأم

جريدة الدستور

نظمت وزارة الداخلية احتفالية للأهالي قاطني المناطق الحضارية الجديدة بمناسبة عيد الأم، شارك فيها عدد من الأسر والأمهات.

تأتي الاحتفالية تأكيداً على أن الدولة ومؤسساتها لا يقتصر دورها على بناء المناطق الحضارية الجديدة بديلا للمناطق غير الآمنة فقط، ولكنها تضع في قمة أولوياتها بناء الإنسان وترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها للوطن تحت شعار «جيل جديد».

وتضمنت الاحتفالية، التي أعدتها وزارة الداخلية، جانباً ثقافياً وفنياً، إلى جانب إلقاء محاضرات توعوية التقت خلالها بعدد من أمهات وشباب وفتيات المناطق الحضارية الجديدة.

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