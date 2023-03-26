محافظ قنا يفاجئ عيادة سيدى عبدالرحيم للتأمين الصحي 

فاجأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عيادة سيدي عبد الرحيم الشاملة، التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي فرع جنوب الصعيد، لمتابعة سير العمل وتواجد العاملين والأطباء وانتظام تأدية الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى المترددين على العيادة، رافقه الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بقنا وعدد من القيادات التنفيذية .

كما تفقد محافظ قنا عدد من العيادات الطبية، وأطمئن من المرضى عن مستوى الخدمة المقدمة، موجها بضرورة حسن معاملة المرضى من جانب الأطباء واطقم التمريض وأفراد الأمن بالعيادات وكذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وحصر جميع المتطلبات والعمل على توفيرها فى أسرع وقت، بما يضمن تقديم الخدمات للمنتفعين على الوجه الأمثل وتحقيق رضاهم.

وقال محافظ قنا إن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية والاهتمام بصحة المواطن المصرى، منوهاً أن محافظة قنا ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن محافظات المرحلة الثانية.