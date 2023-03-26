إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط (صور)

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو مخالفة البناء بالمراكز والقرى والنجوع مستمرة دون تهاون أو تقاعس تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بناءً على توجهات الدولة بقيادة الرئيس السيسي، لافتًا إلى المتابعة الدورية واليومية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وتكثيف الجهود لإيقاف أي مخالفة للقانون أو تعدي في المهد وإزالتها قبل تفاقمها وعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين للقانون.

أضاف محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية قد تمكنت من تنفيذ إزالة لـ 6 حالات تعدي لمخالفات وتعديات على الأراضي الزراعية أو املاك دولة أو مخالفات لقانون البناء بقرى مراكز أسيوط وأبوتيج وأبنوب.

حيث تم إزالة الحالات بـ (قرية المسعودي بمركز ابوتيج ، ونجع سبع وعرب المدابغ بمركز أسيوط ، وقرية بني محمديات المراونة وحوض الشعراوية وبمركز أبنوب) وذلك بمشاركة حسني درويش رئيس مركز أسيوط ، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولي إدارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

وافتتح في وقت سابق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأحد، منفذ جديد لمعرض "أهلا رمضان" أمام ديوان عام محافظة أسيوط بمبنى المجلس الشعبي المحلي بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين لبيع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 25% وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسعار والحد من إرتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع حلول شهر رمضان.