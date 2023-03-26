الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط (صور)

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو مخالفة البناء بالمراكز والقرى والنجوع مستمرة دون تهاون أو تقاعس تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

IMG-20230326-WA0074

جاء ذلك بناءً على توجهات الدولة بقيادة الرئيس السيسي، لافتًا إلى المتابعة الدورية واليومية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وتكثيف الجهود لإيقاف أي مخالفة للقانون أو تعدي في المهد وإزالتها قبل تفاقمها وعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين للقانون.

IMG-20230326-WA0075

أضاف محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية قد تمكنت من تنفيذ إزالة لـ 6 حالات تعدي لمخالفات وتعديات على الأراضي الزراعية أو املاك دولة أو مخالفات لقانون البناء بقرى مراكز أسيوط وأبوتيج وأبنوب.

IMG-20230326-WA0076

حيث تم إزالة الحالات بـ (قرية المسعودي بمركز ابوتيج ، ونجع سبع وعرب المدابغ بمركز أسيوط ، وقرية بني محمديات المراونة وحوض الشعراوية وبمركز أبنوب) وذلك بمشاركة حسني درويش رئيس مركز أسيوط ، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولي إدارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

IMG-20230326-WA0077

وافتتح في وقت سابق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأحد، منفذ جديد لمعرض "أهلا رمضان" أمام ديوان عام محافظة أسيوط بمبنى المجلس الشعبي المحلي بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين لبيع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 25% وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسعار والحد من إرتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع حلول شهر رمضان.

IMG-20230326-WA0078
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الاراضي الزراعي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التعديات على الأراضي الزراعية الرقعة الزراعية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المراكز والقري والنجوع الوحدات المحلية القروية أملاك الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأحد 26-3-2023

القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى قيد ثلاثي نادي الزمالك

«الكتيبة 101».. موعد الحلقة الرابعة وتفاصيل المسلسل كاملة

الإفطار على شاطئ البحر عادة رمضانية سكندرية هروبًا من غلاء المطاعم

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف حملات الرقابة التموينية

موعد عرض الحلقة الرابعة مسلسل «سره الباتع» على قناة الحياة وOn

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

علي سعدة

ياريتك سنة يارمضان

جمال-أسعد

التدين والتعليم

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [6]

خالد حريب

المتحدة.. وخناقة السوشيالجية عن مربوحة

مدحت بشاى

«االمتحدة» بيت الدراما الناجحة (1)

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل