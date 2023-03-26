المشدد 3 سنوات للمتهمين بالاتجار في المخدرات بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه في اتهامهما بالاتجار في مخدري «الهيروين» و«الميثامفيتامين» بمدينة نصر.

شهد معاون مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر، أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر سيارة يقودها المتهم سائرًا بها عكس الاتجاه الصحيح، ويرافقه المتهم الثاني، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 6 أكياس بلاستيكية يحوي كل منهما مسحوقًا بلوري اللون يشبه جوهر «الميثامفيتامين».

بضبط وتفتيش الثاني عثر معه على 10 لفافات ورقية تحوي كل منهم مسحوقًا بيچ اللون يشبه جوهر مخدر "الهيروين".