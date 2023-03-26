الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قتل عشيقته ومات من الصدمة.. العثور على جثتي شاب وفتاة في المرج

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثتين لشاب وسيدة، داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المرج.

وتشير التحريات الأولية إلى أن الشاب قتل عشيقته وأثناء قيامه بتقطيع جسدها لإخفاء الجريمة أصيب بأزمة قلبية من هول الواقعة وتوفي في الحال.

بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث المرج، مفاده العثور على جثتين لرجل وسيدة.

وبالانتقال وعمل التحريات تبين ارتباط الشاب بعلاقة غير شرعية مع الضحية، ونشوب خلاف بينهما؛ قام على إثره الشاب بقتل عشيقته وأثناء شروعه في تقطيع جسدها، أصيب بأزمة قلبية وتوفي في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

بسبب رفض إندونيسيا استضافة منتخب الاحتلال.. «فيفا» يلغى قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

دعت بأن تدفن بجوار الرسول.. وفاة مسنة صائمة أثناء تأدية العمرة بعد نطق الشهادة

صيانة 40 كشافًا كهربائيًا فى التل الكبير بالإسماعيلية

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم 26200 ميجاوات

انخفاض نسبة الأمية فى مصر إلى أقل من 25%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

التدين والتعليم

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [6]

خالد حريب

المتحدة.. وخناقة السوشيالجية عن مربوحة

مدحت بشاى

«االمتحدة» بيت الدراما الناجحة (1)

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل