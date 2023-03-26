قتل عشيقته ومات من الصدمة.. العثور على جثتي شاب وفتاة في المرج

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثتين لشاب وسيدة، داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المرج.

وتشير التحريات الأولية إلى أن الشاب قتل عشيقته وأثناء قيامه بتقطيع جسدها لإخفاء الجريمة أصيب بأزمة قلبية من هول الواقعة وتوفي في الحال.

بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث المرج، مفاده العثور على جثتين لرجل وسيدة.

وبالانتقال وعمل التحريات تبين ارتباط الشاب بعلاقة غير شرعية مع الضحية، ونشوب خلاف بينهما؛ قام على إثره الشاب بقتل عشيقته وأثناء شروعه في تقطيع جسدها، أصيب بأزمة قلبية وتوفي في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.