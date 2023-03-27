الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس جهاز السادات يتفقد سير الأعمال الإنشائية

رئيس جهاز السادات
رئيس جهاز السادات يتفقد سير الأعمال الإنشائية

قام اليوم المهندس اشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة السادات بجولة لمتابعة أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ومن بينها أعمال إعادة الشئ لأصله بشارع طلعت حرب، مشدد على الشركات  المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وسرعة الإنتهاء من المشروع لتسهيل حركة المواطنين 
 

وفيما يخص قطاع الزراعة والمظهر الجمالي للمدينه 

تبين رئيس جهاز مدينة السادات أثناء المرور بوجود كثافة الزراعات بالجزيرة الوسطى للشارع وقد أصدر المهندس أشرف فتحي تعليمات على الفور بقص وتقليم الأشجار الموجودة بالجزيرة الوسطى للطريقين والحث على النظافة  وعلى الفور تم التنفيذ وأعمال التقليم والتجميل.  
 

وشملت الجولة التفقدية لرئيس جهاز السادات بالمرور على تنفيذ أعمال الخط الإضافى للازدواج الناقل للمياة العكرة قطر 1000مم. 

 

ووجه بدفع عجلة العمل ببعض القطاعات المتاخرة بمسار الخط ،مؤكدا  على مسئولى التشغيل والصيانة  بضرورة تغطية غرف الصرف بالشوارع الداخلية للمنطقة الصناعية.  

 

وفى ذات السياق قام رئيس جهاز مدينة السادات بمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق بمحور خدمات الحى الثاني، مؤكدا علي سرعة الانتهاء أعمال الخاصة بالمرافق بالتزامن مع اعمال توسعة الطريق.

 

وشدد رئيس الجهاز علي الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة سرعة الانتهاء كما أصدر تعليمات برفع كفاءة الشوارع والمحاور وتقليل الكثافات المرورية بالمدينة. 

 

كما قام بجولة لمتابعة عدد من مشروعات الطرق الجارى تنفيذها بالمدينة مما يسهم فى تقليل الكثافات المرورية وخلق محاور جديدة بشارع  سعد بن أبى وقاص بمحور خدمات الحى الثاني.

  
وتتضمن الأعمال رفع كفاءة وتطوير و أعمال تسوية وتوسعة ورصف الطريق بعد أن ظل الطريق غير ممهد ويعانى من الضيق.

 

كما أشار المهندس رئيس الجهاز  إلي أن التوسعة والتطوير تؤدى إلى زيادة عرض  الشارع من 9 متر عرض ليصبح 17متر   بالاضافة إلي مضاعفة الطريق بطول 500 كيلو لتسهيل حركة المواطنين.

رئيس جهاز السادات يتفقد سير الأعمال الإنشائية
رئيس جهاز السادات يتفقد سير الأعمال الإنشائية
رئيس جهاز السادات يتفقد سير الأعمال الإنشائية
رئيس جهاز السادات يتفقد سير الأعمال الإنشائية
رئيس جهاز السادات يتفقد سير الأعمال الإنشائية
رئيس جهاز السادات يتفقد سير الأعمال الإنشائية
رئيس جهاز السادات يتفقد سير الأعمال الإنشائية
دفع عجلة المشروعات الجارى تنفيذها السادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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