10 آلاف جنيه هدية.. «سيارة مفاجآت واحد من الناس» تجبر بخاطر فلاح

التقى الإعلامي عمرو الليثي خلال برنامجه «واحد من الناس» المُذاع عبر فضائية «الحياة» بعم عيد فلاح، مصري بسيط، يبلغ من العمر 49 سنة.

واستمع عمرو الليثي لعم عيد الذي أوضح أنه يزرع خضار وطماطم وفلفل، عند أحد المزارعين من أصحاب الأراضي ولا يملك أرضا خاصة به.

وقال «عم عيد»: «بصلي الفجر وأقوم أشوف أكل عيشي عشان ولادي، نفسي ربنا يسترها معايا ويسعد عيالي».

وعن سؤال الليثي كام دخلك اليومي: «الله أعلم مبحسبش عشان ربنا يبارك، أنا شغال عند واحد بأخذ 20 جنية وساعات 50 وساعات 100 وربنا ساترها».

وقدم عمرو الليثي مبلغ 10 آلاف جنيه هدية لعم عيد على كفاحه، كما وجه الليثي الشكر له، قائلا: «نحن نسير بسيارة المفاجآت ببرنامج واحد من الناس ونتقابل مع أهالينا بالمصادفة، وربنا أكرمنا بلقاك اليوم، وقام الليثي بإهدائه مبلغ 10 آلاف جنيه مساهمة من البرنامج له ليساعده على الحياة، وتمنى له الصحة والستر».