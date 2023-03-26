الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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كاتب صحفى: الوعى مهم ويمثل الروح لمشروعات البناء والتنمية

الكاتب الصحفي وائل
الكاتب الصحفي وائل السمري

قال الكاتب الصحفي وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "اليوم السابع"، إن الوعي بالمشروعات القومية، أمر مهم، مشيرا إلى أن العمل يحتاج إلى الروح، والوعي بمثابة الروح لكل ما تفعله الدولة من مشروعات، متابعا: "كل مؤسسات الدولة تعمل وفق الجمهورية الجديدة وتحمل أحلام الشعب وطموحاته، والوعي مهم جدا من أجل ربط كل المفردات، وتدرك أهمية معركة الوعي والتنمية بروح المقاتل".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في قناة "إكسترا نيوز": "طول الوقت هناك تحديات كثيرة تواجه مؤسسات الدولة ومنها معركة الوعي.. والوعي الكبير هو العلاج لمواجهة هذه التحديات.. ويجب علينا التعامل مع مصر على أنها وطن وليست سكنا.. ونحن نبني هذا الوطن.. ونشارك في مجده، وليست هناك اختيارات أو بدائل أخري سوي الالتفاف حول هذا الوطن.. هذه بلد تحمل أحلام وتاريخ وحضارة وتحديات تاريخية كبيرة".

وتابع الكاتب الصحفي وائل السمري: "التنمية أمر مهم في مواجهة أعداء الدولة المصرية والذين لا يريدون لهذا الوطن أن يحقق التقدم والتنمية والبناء وتاريخ الدولة المصرية يشهد على العديد من التحديات في إطار رفض البناء والتنمية".

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