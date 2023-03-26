الأحد 26 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. أشرف توفيق مديرًا فنيًا للنصر خلفًا لطارق السيد

اشرف توفيق
اشرف توفيق

أعلن نادي النصر الرياضي برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق عن التعاقد مع أشرف توفيق لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وجاء تعيين أشرف توفيق مديرا فنيا للنصر خلفا لطارق السيد الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق الأيام الماضية.

يذكر أن أشرف توفيق تولي قيادة فريق بورتو بالقسم الثاني خلال المواسم الماضية وحقق نتائج جيدة مع الفريق ولديه خيارات في دوري القسم الثاني.

ومن المقرر الإعلان عن تشكيل الجهاز الفني المعاون لأشرف توفيق خلال الساعات المقبلة، على أن يقود المران الأول للفريق استعدادا لاستئناف مباريات الفريق بدوري القسم الثاني بعد توقف شهر رمضان.

وأعلن نادي النصر قبول اعتذار طارق السيد عن عدم استكمال مهمته في قيادة الفريق الكروي الأول.

وقرر طارق السيد تقديم اعتذار لإدارة النادي عقب مباراة الفريق أمام وادي دجلة.

وتعقد إدارة النادي عدة جلسات خلال الساعات الجارية لبحث موقف الفريق واختيار مدير فني جديد.

ووجهت إدارة النادي الشكر لطارق السيد علي الفترة الماضية والتي بذل خلالها جهدا كبيرا وملحوظا مع الجهاز المعاون، كما أعرب طارق السيد عن احترامه وتقديره لنادي النصر متمنيا النجاح للنادي وللفريق في الفترة المقبلة.

نادي النصر الرياضي الدكتور عمرو عبدالحق عمرو عبدالحق طارق السيد فريق بورتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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