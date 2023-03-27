رئيس جهاز الشروق: جارٍ الانتهاء من رصف الطرق الداخلية بالمنطقه الثانية عمارات

أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية للطرق الداخلية بالمنطقه الثانية عمارات، وذلك فى إطار خطة الجهاز والعمل بمشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات.

وأضاف رئيس الجهاز بأن الأعمال شملت أيضًا رفع كفاءة أرصفة المشاة أمام العقارات والمشايات داخل المسطحات الخضراء ومناطق الخدمات، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى والمرافق الأخرى من تليفونات ومياه وصرف.

وأوضح المهندس علي، رئيس الجهاز، أنه بالنسبة لباقى مناطق المشروع فقد تم الانتهاء من أعمال الرصف بالأولى والثالثة والسادسة وإنهاء الهارد سكيب بالرابعة وجارٍ بالخامسة.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أن باقى المناطق داخل المشروع يتم العمل بها تباعًا حسب انتهاء توصيل الغاز بكل منطقة بهدف الحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال.

وفي نفس السياق أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية بالطرق الداخلية بالمجاورة الخامسة الحى الثالث، وذلك ضمن أعمال مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع الجارى تنفيذه.

أوضح المهندس علي سعد، أن خطة العمل الحالية استهدفت تنفيذ الأسفلت نظرًا لانتهاء شبكة الغاز الطبيعى، وكذلك الأرصفة أمام العقارات والمسطحات الخضراء، وسيتم تباعًا أعمال الرصف لباقى الطرق حسب جاهزيتها لتنفيذ الأسفلت.

كما شدد رئيس الجهاز على تنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل والالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد للتنفيذ.