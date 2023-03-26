الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بسرقة عامل تحت تهديد السلاح بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين تامر محمد رضا البرديسى، ومحمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لـ3 متهمين، لشروعهم في سرقة هاتف محمول من عامل دوكو تحت تهديد السلاح الأبيض "مطواة" وضعوها على رقبة نجله الطفل، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21895 لسنة 2022 جن قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2968 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين " عبد الله أ إ"، 38 سنة، و"محمد ع ت"، 33 سنة، و"محمد ر ح"، 35 سنة، شرعوا في سرقه المنقول ألا وهو (الهاتف المحمول) المملوك للمجني عليه "علي جمال عبد العزيز محمود"، 35 عامل دوكو، وكان ذلك بطريقه الإكراه الواقع عليه ونجله الطفل.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بإعداد مخططهم الإجرامي نحو ضحيتهم الآتية، وقاموا بتنفيذه نحوه حال مروره بالطريق العام، فوجئ بـ3 أشخاص واعترضوا طريقه، طالبا منه الأول التخلي عن هاتفه الخلوي فرفض، على إثرها قام المتهم بجذب نجله منه مشهرا سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، واضعا إياها على عنقه مهددا إياه بإلحاق الأذى بنجله في ظل تواجد المتهمان الآخران لتقييد حركته مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته فانصاع لأمرهم خشية على حياة طفله، وأعطاهم هاتفه الخلوي كرها عنه.

وأوضح أمر الإحالة، أنه خاب أثر جرمهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو ضبطهم والمنقول من قبل مأموري الضبط القضائي على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم الأول أحرز سلاحاً أبيض "مطواة قرن الغزال" بغير ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، المتهمان الثاني والثالث حازا سلاحا أبيض "مطواة قرن الغزال" بواسطة المتهم الأول بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، والذي أكد أنه حال مروره بالطريق العام ليلاً، وبرفقته نجله الطفل، فوجئ ب3 أشخاص واعترضوا طريقه، طالباً منه الأول هاتفه الخلوي فرفض، على إثرها قام بجذب نجله منه مشهرا سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" واضعا إياه على عنقة مهددا إياه بإلحاق الأذى بنجله في ظل تواجد المتهمان الأخران لتقييد حركته مما بث الرعب في نفسة وشل مقاومته فانصاع لأمرهم خشية على حياة نجله وأعطاهم هاتفه الخلوي كرها عنه، وحال ذلك أبصر سيارة الشرطة ماره بمكان الواقعة فقام بالصياح مستعينا بمستقليها فتمكنوا من ضبطهم والسلاح والهاتف الخلوي.

السجن المشدد 3 سنوات جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية سرقة عامل حوادث وقضايا

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