جامعة سوهاج توضح نوعية المشروعات الفائزة بتمويل أكاديمية البحث العلمى

أوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل فوز جامعة سوهاج بتمويل 7 مشروعات من أكاديمية البحث العلمي، أنهم يراعون في هذه المشروعات أن تكون لديها قابلية التنفيذ في المجتمع وأن تكون لديها ميزات تنافسية وتلبي احتياجات السوق.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن من بين المشروعات الفائزة تطوير الأغنام السوهاجي، من حيث تم استنباط جين يعمل على زيادة الإنتاجية في الألبان والأصواف والتكاثر.

وأشار إلى أن أحد هذه المشروعات معني بتطوير السماد العضوي كبديل أفضل من نظيره الكيماوي ويضمن إنتاجية أكثر للمزارع.

ولفت رئيس جامعة سوهاج إلى أن من بين هذه المشروعات أيضًا إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وزيادة كفاءتها ومشروعات أخرى لتحلية المياه وإنتاج سيارة كهربائية.

وتابع: "بشكل عام إحنا بندرس المجتمع كويس وبنشوف احتياجاته قبل توجيه الطلاب لانتقاء مشروعات تضمن لهم الفوز".