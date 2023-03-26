الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أول رمضان بعد كورونا.. كيف احتفل مسلمي هونج كونج بالشهر الكريم؟

شهر رمضان في هونج
شهر رمضان في هونج كونج

مرة جديدة يحتفل مسلمي هونج كونج بشهر رمضان بعد 3 سنوات من قيود فيروس كورونا الصارمة التي بدأت منذ عام 2020، لتعود الاحتفالات كما كانت عليه قبل الفيروس الذي اجتاح العالم قبل 3 سنوات.

في هذا الصدد، أكدت صحيفة هونج كونج برس أن هذه هى المرة الأولى منذ 2019 التي يمكن لمسلمي هونج كونج التجمع والإفطار في الأماكن العامة منذ 3 سنوات، حيث كان يقضي المسلمون الشهر الكريم في منازلهم وفي مجموعات صغيرة امتثالاً لقواعد الحكومة لمواجهة الفيروس.

ramadan kowloon mosque

احتفالات كبرى وطقوس رمضانية

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منها طقوس التطهير.. عادات رمضانية فى أنحاء العالم

احتفلت هونج كونج بقدوم شهر رمضان خلال هذا العام بالعديد من الاحتفالات والمظاهر والطقوس المعتادة في البلاد، حيث تجمع المئات من الاشخاص في القاعة الرئيسية بمسجد كولون والافطار سويًا بعد صيام لمدة ١٣ ساعة تقريبا.

وقال كيه خان، باكستاني ولد في هونج كونج ،"يسعدني أن أرى الجميع يعودون الى المسجد وللافطار الجماعي، وأن كل شيء عاد إلى ما كان عليه".

وأضاف أن بعض المتطوعين كانوا في المسجد منذ الثانية صباحًا للتحضير للإفطار".

ramadan kowloon mosque

وقال محمد علي ديالو، عضو إدارة المسجد، إن نحو 1700 شخص أقاموا أول صلاة عشاء وتراويح لهم من رمضان في مسجد كولون، مقابل ما يقرب من 3 آلاف شخص أقاموا نفس الشعائر قبل انتشار فيروس كورونا.

قال ديالو إنه يعتقد أن بعض المواطنين لم يكونوا على علم بأن المسجد كان يقدم الطعام مرة أخرى، متوقعًا زيادة الإقبال طيلة شهر رمضان.

أكدت الصحيفة أنه بعد الإفطار، توجه المصلون إلى الطابق العلوي من القاعة لأداء صلواتهم المعتادة، وأخذوا مكانهم في صفوف مرتبة في الغرفة المفروشة بالسجاد الأخضر حتى امتلأت نصفها تقريبًا. 

من جانبه، قال يوسف منصوري، وهو هندي وصل إلى هونج كونج قبل ست سنوات، إنه احتفل بشهر رمضان في منزله وفي مساكن أصدقائه خلال فترة فيروس كورونا، ولكن التجربة الآن مختلفة.

ramadan kowloon mosque
هونج كونج شهر رمضان كورونا اول رمضان فيروس كورونا

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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