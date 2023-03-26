منتخب المواي تاي في معسكر مغلق بداية من أبريل استعدادًا لبطولة العالم

أكد محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، أن المنتخب الوطني يستعد للدخول في معسكر مغلق في المركز الأولمبي بالمعادي استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للمواي تاي التي تقام في مدينة بانكوك عاصمة تايلاند خلال الفترة من 3 إلى 14 مايو المقبل.

وكشف إبراهيم، أن عناصر المنتخب ستنتظم في المعسكر المغلق خلال الفترة من 1 أبريل حتى 2 مايو المقبل، وذلك ضمن خطة الاستعداد لتجهيز اللاعبين بالشكل المرجو قبل بطولة العالم المقبلة التي تشهد مشاركة ومنافسات قوية بين اللاعبين المشاركين من نحو 80 دولة في العالم.

كما أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني أنه تقرر المشاركة في بطولة العالم في مرحلة الكبار تحت 23 سنة دعما للمواهب الصاعدة وتكوين جيل جديد قادر على المنافسة بقوة في البطولات المقبلة.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للمواي تاي ماستر رفعت جابر المدير الفني، وكابتن وليد زكريا المدرب العام وكابتن محمود عبدالحميد مدرب وكابتن أيمن الحمصاني مدرب و وائل فهر مدرب.

ويشارك الاتحاد المصري للمواي تاي في بطولة العالم للعام الثاني على التوالي حيث شارك في نسخة عام 2022 والتي أقيمت أبو ظبي خلال شهر مايو الماضي ونجح المنتخب في حصد 6 ميداليات متنوعة بواقع 2 ميدالية ذهبية و 2 ميدالية فضية و 2 برونزية.

من ناحية أخرى، أقيمت مؤخرا منافسات بطولة الجمهورية للناشئين في بورسعيد على مدار يومي الخميس والجمعة بكلية التربية الرياضية في بورفؤاد بمشاركة 500 لاعب ولاعبة.

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن بطولة الجمهورية للناشئين يشارك فيها 300 لاعب ولاعبة و200 لاعب ولاعبة في البطولة المفتوحة التي تقام على هامش بطولة الجمهورية.

من جانبه، قال المهندس أحمد رمضان أمين صندوق الاتحاد المصري للمواي تاي، إنه تم اختيار مدينة بورسعيد الباسلة لإقامة بطولة الجمهورية نظرا لما تمتلكه من منشآت رياضية متطورة وبنية تحتية جعلتها مصدر جذب لإقامة البطولات على أرضها.