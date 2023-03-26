الأنبا غبريال يفتتح نهضة الصوم الكبير فى الكنيسة المرقسية ببنى سويف

تقتتح إيبارشية بني سويف برئاسة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية نهضتها الروحية بمناسبة الصوم الكبير، الذي ينتهي يوم 16 من شهر أبريل المقبل باحتفالات عيد القيامة المجيد.

وتنظم الإيبارشية النهضة الروحية في كنيسة الشهيد العظيم مارمرقس الرسول المعروفة بكنيسة الرمقسية ويشارك بها القس يوحنا زكريا، راعي كنيسة السيدة العذراء بالفشن والقس لوقا يوسف، راعي كنيسة مارمينا بالفيوم، والقس يوسف الحومي والقس جوناثان رفعت راعي كنسية السيدة العذراء مريم بالعبور والقس رويس فريد.

ونظمت إيبارشية المعادي، ندوة لشباب وشابات الإيبارشية، بكنيسة الشهيد مار مرقس التابعة للإيبارشية، بعنوان "ازاي نكون سفراء للفرح"، وأدارت الندوة التي شارك فيها أكثر من 370 شابًا وشابة، د. ماريان أمير، عضو مجلس النواب السابقة.

كما كرّم نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا، الأم مريم شاوول جورجيوس، والتي فازت في مسابقة الأم المثالية "تمكين اقتصادي" لعام 2023 على مستوى الجمهورية.

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الأول، عن أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢٣، وفازت الأم "مريم" بلقب الأم المثالية "تمكين اقتصادي"، والتي عملت على رعاية أسرتها وتربية أبنائها، إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة "ماكينة حياكة"، للمساهمة في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة.

هذا وبدأت الأم المثالية "مريم" وهي من أبناء كنيسة القديس الأنبا شنوده بقرية العزب المصري التابعة لإيبارشية دشنا، مشروع حياتها بماكينة حياكة الملابس بعد أن توفي الزوج على أثر مرض مزمن تاركًا الأبناء في عمر ١١ و٨ سنوات، لتلبية احتياجات أبنائها في التعليم، حتى التحق الابن الأكبر بكلية الهندسة، وعَمِل بإحدى الشركات الكبرى بعد تخرجه، كما التحقت الابنة الصغرى بكلية الطب البيطري وأصبحت الطبيبة البيطرية للقرية.