منى ذو الفقار: أرصدة التمويل متناهي الصغر في 2022 تخطت 64.9 مليار جنيه

قالت منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن كيانات التمويل متناهي الصغر تسعى جاهدة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية وتحقيق رؤية مصر 2030 والخاصة بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، موضحةً أن هذه الكيانات تمكنت من الوصول للفئات الأكثر احتياجاً بإتاحة التمويل لتنمية مشروعاتهم من خلال شبكة فروع ومكاتب تجاوز عددها 2711 فرع، بخلاف فروع البنوك، في كافة أنحاء وربوع مصر.

وأضافت «ذو الفقار» أن قاعدة مستفيدي التمويل متناهي الصغر سجلت 4.7 مليون عميل بمعدل نمو يزيد عن 10% مقارنةً بعام 2021، كما نمت أرصدة التمويل بواقع 7.9% عن عام 2021 لتتخطى 64.9 مليار جنيه بنهاية عام 2022.

وأشارت في بيان صحفي إلى أن الجمعيات الأهلية وشركات التمويل العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد تخدم 3.9 مليون عميل بقيمة إجمالية 38.7 مليار جنيه، بينما ضخ الجهاز المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 200 ألف جنيه- بنحو 26.2 مليار جنيه لعدد 759 ألف عميل بنهاية ديسمبر 2022.

وأضافت رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن عدد عملاء منتج التمويل الأصغر (نانو) سجل 13.6 ألف مستفيد مقابل 8.3 ألف مستفيد بنهاية عام 2021، كما ارتفعت أرصدة التمويل الخاصة بالمنتج إلى 10.09 مليون جنيه بدلاً من 2.5 مليون جنيه في نهاية عام 2021. وسجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالقطاع 1.8 مليار جنيه لخدمة أكثر من ألفي عميل بنهاية عام 2022.

وأشادت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالنجاح الذي حققه القطاع وقدرته على مواجهة الأزمات المتتالية ومنها جائحة كوفيد-19 والأزمة الأوكرانية وما صاحبها من ارتفاع معدل التضخم، وتوقعت مواصلة سعى القطاع للوصول لكل مواطن يحتاج الخدمة في كافة ربوع مصر بهدف مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية بمفهومها الشامل، بجانب سد فجوة احتياجات السوق من المنتجات المبتكرة.

وقالت ن الصناعة تتوافق مع متغيرات السوق من خلال تبني سياسات غير مسبوقة وتدشين منتجات تلبي احتياجات العملاء، فعلى سبيل المثال حصلت شركة تمويلي على أول رخصة لتدشين منتج التمويل الأخضر، فضلاً عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أول ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا للشريعة الإسلامية من خلال شركة مكسب وإطلاق شركة أمان للتمويل لمنتج تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة.

كما توسع الأعضاء في توفير منتج تمويل المشروعات الصغيرة ليصل عددهم إلى 3 شركات وجمعية أهلية واحدة (شركة تساهيل– شركة أمان – شركة أور "وسيلة" - وجمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة "المبادرة")، بقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه لعدد 2031 عميل بنهاية 2022، وذلك وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.