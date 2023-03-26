الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط قاتل حماه في الشرقية.. «موتّه من الضرب ومضّاه على إيصالات أمانة»

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط عاطل؛ لاتهامه بالتسبب في وفاة والد زوجته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وإكراهه على التوقيع على 10 إيصالات أمانة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من أسرة" أيمن. ف" نقاش مقيم بسيون محافظة الغربية، يتهمون فيه "أ. ع" 42 عاما عاطل مقيم بندر ديرب نجم، بالتسبب فى وفاة والدة زوجته الذي يعمل نقاشا.

وتبين من التحريات أثناء قدوم المجنى عليه لزيارة نجلته والاطمئنان عليها بمدينة ديرب نجم، قام زوجها بالاعتداء عليه بالضرب المبرح وإكراهه على توقيع 10 إيصالات أمانة، وبعد يومين توفى المجنى عليه متأثرا بإصابته التى أودت بحياته، وتوجهت أسرته إلى مركز ديرب نجم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مديرية أمن الشرقية عاطل ايصالات أمانة الضرب المبرح

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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