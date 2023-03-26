قافلة طبية للكشف على 109 مرضى من غير القادرين بكفرالشيخ

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ ومكتب مشروعات الأورمان، اليوم الأحد، رابع يوم فى شهر رمضان المبارك، فى تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى كفرالشيخ الجامعى، حيث تم استهداف توقيع الكشف الطبي على 109 مرضى.

يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وأيضًا استمرارًا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

بدأت القافلة فى الساعة التاسعة صباحًا، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر– عيون– أعصاب– عظام– مخ وأعصاب– سمعيات– جراحة عامة– أطفال– باطنة– مسالك).

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، إن المرضى المستفيدين من قرية إسحاق بمركز كفرالشيخ، وقرية السيد البدوى بمركز مطوبيس، وقرية البنايين بمركز البرلس، ومدينة فوة، حيث تم الكشف الطبي على 109 مرضى، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.