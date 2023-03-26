إصابة 3 في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة بتوك توك بطريق صافور المؤدي لمدينة ديرب نجم بجوار قرية الجواشنة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفي ديرب نجم باستقبال "إبراهيم. م" 42 سنة مصابا بجرح بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم و"الصالحي.ع ا" 60 سنة مصابا بجرح بالوجة وكدمات متفرقة بالجسم و"مصطفى. ش" 40 سنة مصابا باشتباه كسر باليد اليمني وكدمات متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

انتقلت الاجهزة الامنية وبالفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة بتوك توك بطريق صافور المؤدي لمدينة ديرب نجم بجوار قرية الجواشنة.

تم نقل المصابين الي مستشفي ديرب نجم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.