الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لمدربة نادي حرضت على السرقة بالإسكندرية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات لمدربة بنادي، حرضت على السرقة بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5599 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر ببلاغ يفيد بقيام متهمين بالاعتداء على المجني عليه "م. ش. إ".

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر أنه حال سير المجني عليه "م. ش. إ" مدرب جمباز بأحد الأندية بمحافظة الإسكندرية، فوجئ بتعدي خادمة و4 متهمين آخرين تمت محاكمتهم، بأن تعدوا عليه جميعا ضربا بالأيدي والأرجل وحوزة أحدهما سلاح أبيض شفرة كتر متمكنين بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، ليتمكنوا من ذلك من الاستيلاء على هاتفه وحافظة نقوده، وقام المتهم الرابع، وإرغامه على التوقيع على إيصال أمانة وعقد زواج عرفي، وعلي الفور أبلغ الأهالي الشرطة.

وعقب ضبط المتهمين في الواقعة، وأقر المتهمون بأن المتهمة "س.ا.ق" مدربة بأحد النوادي، هي من استاجرتهم مقابل مبالغ مالية نظير التعدي على المجني عليه بالضرب وإكراه علي التوقيع علي بعض الأوراق وقدمها لها، وذلك بسبب خلافات سابقه بين المتهمة والمجني عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

أسعار السجائر الجديدة.. الشرقية للدخان تعلن القائمة الكاملة بالأرقام

ضمن «حياة كريمة».. قافلة طبية للكشف على 106 من غير القادرين بالغربية

المشدد 6 سنوات لتاجر هيروين فى سوهاج

إصابة عامل بجرح نافذ فى مشاجرة بالشرقية

جعفر العمدة| موعد مسلسل محمد رمضان على DMC

المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

المتحدة.. وخناقة السوشيالجية عن مربوحة

مدحت بشاى

«االمتحدة» بيت الدراما الناجحة (1)

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل