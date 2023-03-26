المشدد 3 سنوات لمدربة نادي حرضت على السرقة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات لمدربة بنادي، حرضت على السرقة بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5599 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر ببلاغ يفيد بقيام متهمين بالاعتداء على المجني عليه "م. ش. إ".

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر أنه حال سير المجني عليه "م. ش. إ" مدرب جمباز بأحد الأندية بمحافظة الإسكندرية، فوجئ بتعدي خادمة و4 متهمين آخرين تمت محاكمتهم، بأن تعدوا عليه جميعا ضربا بالأيدي والأرجل وحوزة أحدهما سلاح أبيض شفرة كتر متمكنين بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، ليتمكنوا من ذلك من الاستيلاء على هاتفه وحافظة نقوده، وقام المتهم الرابع، وإرغامه على التوقيع على إيصال أمانة وعقد زواج عرفي، وعلي الفور أبلغ الأهالي الشرطة.

وعقب ضبط المتهمين في الواقعة، وأقر المتهمون بأن المتهمة "س.ا.ق" مدربة بأحد النوادي، هي من استاجرتهم مقابل مبالغ مالية نظير التعدي على المجني عليه بالضرب وإكراه علي التوقيع علي بعض الأوراق وقدمها لها، وذلك بسبب خلافات سابقه بين المتهمة والمجني عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمة.