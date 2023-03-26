نائب التنسيقية يدعو لرقمنة الخدمات بمراكز الشباب.. وإطلاق «كابيتانو مصر» لذوي الإعاقة

دعا النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى رقمنة الخدمات داخل مراكز الشباب، مؤكدًا أن رقمنه الخدمات داخل مراكز الشباب سوف تنعكس على الرياضة المصرية بالنمو، داعيًا لإطلاق مشروع «كابيتانو مصر» لذوي الإعاقة، لاكتشاف مواهب الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة "استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملاءمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وقال "عمارة" إن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب تولي لذوي الإعاقة اهتمامًا خاصًا، كما أن الدستور المصري كفل ممارسة الرياضة لجميع المصريين ولم يفرق بين الأشخاص العاديين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار "عمارة" إلى أن المصريين خلال مشاركتهم في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية بطوكيو أبهرونا، وكانوا بمثابة فخر لنا جميعا، مؤكدًا أن قانون 10 لسنة 2018 يتضمن حقوقًا كاملة لأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف: "أتمنى من الحكومة أن تعمل على ماكينة خدمات وزارة الشباب، بحيث يكون لدينا بيانات ومعلومات، مما يسهل عملية الكشافة للاعبين، مما ينعكس بالنمو علي الرياضة المصرية"، كما دعا إلى تطبيق مشروع «كابيتانو مصر» للأشخاص ذوي الإعاقة.