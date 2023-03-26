رفع 340 حالة إشغال طريق بنطاق 3 مراكز في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظة البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كل الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة أسفرت عن رفع 340 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 255 حالة إشغال طريق مخالف بدمنهور، و65 حالة إشغال طريق مخالف بأبوحمص و20 حالة برشيد.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر، وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى المحافظة وكذلك المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت الحملة التي شارك فيها مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين وتحت إشراف محمد عبدالعال وكيل مديرية التموين سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية عن ضبط مصنع معجنات يعمل بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وتم ضبط والتحفظ على 120 شيكارة دقيق زنة الواحدة 50 كجم وضبط 40 شيكارة نشا ذرة زنة الواحدة 25 كجم و500 كجم سمبوسة كمنتج نهائي وكذلك 1000 استيكر مستخدم في التصنيع، وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا.

كما تم ضبط 3 أطنان دقيق مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الداله على مصدره داخل مركز تعبئة دقيق وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا.