الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة زوجين ونجليهما فى حادث تصادم بالشرقية

تصادم
تصادم

أصيب زوجان ونجلاهما بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية على طريق ميت جابر بمركز بلبيس فى محافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية بطريق قرية ميت جابر مركز بلبيس، مما أسفر عن إصابة "أحمد.غ" 40 سنة وزوجته "فتحية ف" 40 سنة ونجليهما " أحمد" 9 سنوات و"يوسف" 7 سنوات بإصابات متنوعة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

المحضر حادث تصادم الشرقية اصابة

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بعد الفاصل

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