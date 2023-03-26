«الخلبوصة والمكسوفة».. آخر تقاليع الكنافة فى رمضان

«حتة كنافة.. وكوباية شاي»، جملة متداولة بين أهالي محافظة دمياط في شهر رمضان المبارك عقب تناول وجبة الإفطار، كون الكنافة أشهر أصناف الحلويات في شهر رمضان، فما بالك بكنافة دمياط، واحدة من أشهر محافظات مصر في صناعة الحلويات.

في شهر رمضان من كل عام، يبدع صناع الحلويات في محافظة دمياط في ابتكار أصناف جديدة من الكنافة، بداية من أشهر النوابع «الكنافة بالكريمة»، والتي يكثر الإقبال عليها في رمضان، وبعدها الكنافة بالجبنة والكنافة بالفواكه والكنافة بالمانجو، إلى ما غير ذلك.

الخلبوصة والمكسوفة

كانت آخر إبداعات صناع الحلويات في محافظة دمياط في شهر رمضان العام الجاري، هي ابتكار نوعين من الكنافة، الأول أطلق عليه «الخلبوصة» والثاني «المكسوفة»، الأسماء تبدو غريبة بعض الشيء، هذا أيضا ما شعر به أهالي دمياط، لتثير حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالمحافظة.

البداية حين أعلن أحد أشهر محال بيع الحلويات في محافظة دمياط عن تقديم الكنافة الخلبوصة وهي عبارة عن طبقات بسبوسة كريمة تشيز وكنافة تمر طوفي، أيضا الكنافة المكسوفة عبارة عن فادج كيك كريمة الفيمتو كنافة فراولة صوص الفيمتو.

من جانبه، قال محمد قدري عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الكنافة أحد أشهر أصناف الحلويات في محافظة دمياط ويكون عليها دائما إقبال كبير وهذه الأصناف الجديدة هي دائما ذات بصمة مختلفة ويبدع فيها أهالي محافظة دمياط.

وقالت إيمان بلال، إن حالة من الفكاهة انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بسبب أسماء الحلويات ولكنها شهدت إقبال كبير من أهالي محافظة دمياط لشراء هذه الأصناف وتداولها منذ الساعات الأولى في أول أيام شهر رمضان المبارك خاصة أن محافظة دمياط تشتهر بصناعة الحلويات بأنواعها.

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