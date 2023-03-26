مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-3-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات الأوروبية والإفريقية بين المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي، ومباراة بيراميدز ضد إنبي في بطولة كأس الرابطة المصرية، ومباراة إنجلترا ضد أوكرانيا في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024"، بالإضافة إلى مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد زامبيا في تصفيات كأس إفريقيا تحت 23 سنة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

- بيراميدز × إنبي: في الساعة التاسعة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 2 HD

- الزمالك × البنك الأهلي: في الساعة التاسعة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس إفريقيا تحت 23 سنة

- زامبيا × مصر: في تمام الساعة السادسة مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا "يورو 2024"

- كازاخستان × الدنمارك: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة Sport TV1 Portugal

- سلوفينيا × سان مارينو: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Sport TV4 Portugal

- ليشتنشتاين × أيسلندا: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Sport TV2 Portugal

- إنجلترا × أوكرانيا: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Sport TV1 Portugal

- إيرلندا الشمالية × فنلندا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Sport TV5 Portugal

- سلوفاكيا × البوسنة والهرسك: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Sport TV6 Portugal

- مالطة × إيطاليا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Sport TV2 Portugal

- لوكسمبرج × البرتغال: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Sport TV1 Portugal

• مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا

- ليسوثو × زامبيا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا

- ساوتومي وبرينسيب × سيراليون: في تمام الساعة الثالثة عصرًا