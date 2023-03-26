إحالة عاطلين قتلا شابًا فى الشرابية للجنايات

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الأحد، بإحالة عاطلين للجنايات لاتهامهما بقتل آخر طعنًا بسلاح أبيض في منطقة الشرابية.



تلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله جثمان أحد الأشخاص به "إصابات وجروح متفرقة بالجسم" إثر مشاجرة.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول "المتوفى"، وطرف ثان شخصان، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما، نتجت عنها إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزة أحدهما فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار– سلاح أبيض- سيارة بدون لوحات.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.