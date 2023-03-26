أزمات وقود وغذاء وبطالة.. ماذا يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية؟

قالت صحيفة "themilitant" الأمريكية الأسبوعية، إن واقع المواطن الأمريكي يزداد قتامة وسط مخاوف من استمرار هذه الأوضاع في المستقبل القريب، حيث تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أزمة غذاء ووقود والرعاية الصحية وارتفاع البطالة فضلا عن أزمة في الزراعة كما يواجه العاملون في الولايات المتحدة أزمة عميقة في التجارة والإنتاج.

أزمة سيليكون فالى

وقالت الصحيفة، إن خطة إنقاذ الحكومة الأمريكية لحماية أموال المودعين في بنك سيليكون فالي قد فشلت، وفي محاولة لحماية النظام المصرفي الأمريكي من عمليات البيع التي يغذيها الذعر، أودع 11 بنكًا بقيادة جيه بي مورجان تشيس وشركاه وسيتي جروب، 30 مليار دولار في بنك فيرست ريبابليك في 16 مارس، بعد انخفاض أسهمه وتصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية والتي خفضت التصنيف إلى حالة "غير مرغوب فيه".

ارتفاع الأسعار فى الولايات المتحدة

ووفقا للصحيقة، فإنه فضلاً عن الانخفاض الحاد في الاستثمار والإنتاج والتجارة، ارتفعت أسعار الغذاء والوقود والإسكان والرعاية الصحية وغيرها من الضروريات كما أن فترة الركود الممتدة، التي تجمع بين التضخم وركود الإنتاج الرأسمالي والتوظيف، من المرجح بشكل متزايد في كل من الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.

حتى نسبة العمال في الولايات المتحدة الذين يشكلون جزءًا من القوة العاملة انخفضت منذ أواخر التسعينيات.

وبالنسبة للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والعشرين والرابعة والخمسين، انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة انخفاضًا حادًا، من 97 بالمائة في عام 1960 إلى 88 بالمائة مما يعني ارتفاع معدل البطالة.

كما شهدت الأجور الحقيقية، بعد تعديلها لمراعاة التضخم، ركوداً منذ السبعينيات كما انخفض متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة إلى ستة وسبعين عامًا، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ربع قرن.

أزمة الزراعة

كما يواجه المزارعون ارتفاعًا هائلاً في أسعار الوقود والبذور والأسمدة والمعدات والإمدادات الأخرى، فيما تشدد المكاتب التنظيمية الحكومية والفيدرالية، مثل مجالس المياه ووكالات المياه الجوفية، ووكالة حماية البيئة الأمريكية، والعديد من الهيئات البيئية على مستوى الولايات والمستوى المحلي القيود على الوصول إلى المياه لصالح الزراعة.

ويتم دفع المزارعين بشكل سيئ نحو الديون بسب سياسات الحكومة، والآن ليس لدى أصحاب المزارع خيار سوى بيع قطعانهم كلها أو جزء منها، كما أن المياه المتاحة في المجتمعات الريفية، وخاصة في المناطق المنكوبة بالجفاف، مستنفدة إلى حد كبير، مما تسبب في جفاف العديد من الآبار.