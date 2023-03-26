إطلاق مبادرة أهلًا رمضان لدعم الأسر الأكثر احتياجًا فى مطروح

أطلقت مجموعة من شباب محافظة مطروح مبادرة "أهلًا رمضان"، وذلك لسد احتياج الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة مطروح، من المواد الغذائية ولحوم ودجاج طول شهر رمضان الكريم.

وقال أمير حنفي مؤسس جمعية أصدقاء مرضي الفشل الكلوي في مطروح، لـ"الدستور، إنه تم وضع خطة للعمل خلال شهر رمضان تضمنت توزيع عبوات رمضانية وتوزیع بروتين "دجاج، لحوم" بالإضافة إلى إقامة خيمة رمضانية "إفطار صائم" وتجهيز وجبات للسحور.

وأضاف أن المستهدف هو توزيع 5 آلاف عبوة رمضانية عبارة عن مواد غذائية، و12 ألف وجبه إفطار، و30 ألف وجبة سحور وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة مصر الخير، بيت الزكاء والصدقات المصري، بنك الطعام المصري، مؤكدًا أن التوزيع يتم على مدار شهر رمضان المبارك.

وفي سياق آخر، كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أناب الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ لحضور الفعاليات التي أقامتها مؤسسة مصر الخير لتعبئة كراتين المواد الغذائية لتوزيعها على الأسر المستحقة الأولى بالرعاية بمحافظة مطروح مع استقبال شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك بحضور أيمن أبوغالي المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بالإسكندرية ومطروح، وعلاء عافية مدير مكتب المؤسسة بمطروح، ومديري عدد من الجمعيات الخيرية والمتطوعين.

مبادرة أهلا رمضان

مبادرة أهلا رمضان

مبادرة أهلا رمضان

مبادرة أهلا رمضان

مبادرة أهلا رمضان

مبادرة أهلا رمضان

مبادرة أهلا رمضان

مبادرة أهلا رمضان

مبادرة أهلا رمضان

مبادرة أهلا رمضان

مبادرة أهلا رمضان

مبادرة أهلا رمضان

مبادرة أهلا رمضان

مبادرة أهلا رمضان

مبادرة أهلا رمضان

مبادرة أهلا رمضان

مبادرة أهلا رمضان